Dois baianos são eleitos melhores do ano no esporte adaptado

Jefinho, jogador da seleção brasileira de futebol de 5 e medalha de ouro na Rio-2016, e Evânio Silva, responsável pela primeira medalha brasileira no halterofilismo paralímpico – uma prata – foram eleitos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro como os melhores do ano em suas modalidades no Prêmio Paralímpicos 2016.

Além dos dois baianos, outros vinte atletas foram eleitos – entre eles Daniel Dias, maior medalhista paralímpico na natação. A premiação será no dia 7, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

