"Dodô teve um apagão", diz René sobre lateral do Bahia

O técnico do Bahia René Simões gostou do resultado de empate por 2 a 2 com o Avaí, conquistado na última quarta, 6, em Florianópolis.

Entretanto, o treinador saiu de campo com a sensação que se time tivesse errado menos, poderia voltar a Salvador com três pontos na bagagem.

"A gente sai com um ponto, o que é sempre bom jogando fora de casa. Mas se analisarmos o jogo, podíamos ter errado menos. Não encaixamos o último passe".

René também comentou sobre a substituição do lateral-esquerdo Dodô logo no intervalo, dando lugar ao lateral-direito Marcos, que jogou adaptado na posição.

"Ele teve um apagão. Não sei te dizer o que aconteceu. Este é o segundo ou terceiro jogo dele comigo, ainda não sei analisar direito se foi algo físico ou psicológico. Com vinte minutos de jogo já sabia que teria que tira-lo e conversei com Marcos. Mas fizemos os dois gols, acabei segurando um pouco. Mas quando tem que tirar, eu tiro mesmo, seja com vinte ou trinta minutos".

Como preparativo para o próximo jogo contra o Botafogo no domingo, 10, no estádio de Pituaçu, René Simões vai nesta quinta, 7, ao Rio de Janeiro, assistir a partida do alvinegro carioca contra o Atlético-GO, às 19h30, no estádio do Engenhão.

Para a partida de domingo, René terá o desfalque de Jobson, que não pode enfrentar o Botafogo, equipe proprietária do seu passe. Mas o técnico deve ter o retorno do lateral-esquerdo Ávine e do meia Carlos Alberto.

Ouça a íntegra da coletiva de René Simões aqui.

