Doda cai do cavalo e é eliminado no Mundial de Hipismo

Principal nome do hipismo do Brasil na atualidade, Álvaro de Miranda Neto, o Doda, literalmente caiu do cavalo no primeiro dia de provas de salto no Mundial da Normadia, em Caen, na França. Como não completou o percurso, Doda, que chegou à competição como forte candidato à medalha, dá adeus à chance de uma medalha individual.

O acidente aconteceu quando, no nono obstáculo, o cavalo dele, AD Rahmannshof's Bogeno, uma cria do lendário Baloubet du Rouet, refugou. "Desde o início eu botei um ritmo forte e o Bogeno vinha muito bem. Até que saí do duplo e na curva para a vertical, eu quase perdi o estribo, o cavalo foi saindo de lado e refugou. Mas o pior mesmo foi eu ter caído. Fiquei muito decepcionado, pois para mim foi um desastre", lamentou Doda.

"Em 30 anos de hipismo, nunca tinha passado por isso numa competição deste nível. Mas faz parte do esporte e agora mais do que nunca estou confiante para fazer dois percursos limpos e dar de presente para a minha equipe", comentou o cavaleiro, cujos resultados seguem valendo para a equipe brasileira, que ainda tem chances de medalha.

Após o primeiro dia, a França lidera com apenas 2,08 pontos perdidos, enquanto o Brasil é apenas o 12.º, com 12,95. No individual, o irlandês Bertram Allen lidera. Pedro Veniss é o melhor brasileiro, em 34.º lugar, com 3.39 pontos perdidos na primeira pista, com obstáculos de 1,50 metros, que priorizava a velocidade.

"Meu cavalo (Quabri de L Isle) saltou muito bem. Ele não é um cavalo muito rápido e por isso fiquei bastante satisfeito com o resultado hoje (terça)", disse Pedro. Marlon Zanotelli, montando AD Clouwni, não foi bem e terminou o primeiro dia em 63.º lugar. Rodrigo Pessoa, veterano do time, aparece na 44.ª colocação.

Na quarta, cada conjunto se apresenta uma vez e cada falta vale quatro pontos. As 10 melhores equipes avançam para a final, que será na quinta-feira. Lá, os cinco primeiros colocados se garantem nos Jogos do Rio/2016. O Brasil, como país-sede, já esta garantido na Olimpíada.

