O documentário "Ayrton Senna, The Right to Win" (Ayrton Senna, O Direito de Vencer), lançado em 2004, lança uma visão diferente da vida do piloto brasileiro, morto no dia 1º de maio de 1994, no circuito de Ímola, na Itália.

Recheado de entrevistas com pilotos e gente comum que conheceu Senna, apresenta, com legendas em português, depoimentos de Rubens Barrichello, Gerhard Berger, Alain Prost, Viviane Senna e Nuno Cobra, entre outros.

Com pouco mais de 52 minutos e dirigido por Hans Pool, está disponível, na íntegra, no YouTube, no canal Senna. Clique play e confira "Ayrton Senna, The Right to Win".

Da Redação Documentário conta trajetória de vida de Ayrton Senna; veja

