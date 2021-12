Do fraco futebol, fica o aprendizado

Empatar um Ba-Vi, ainda mais sem fazer uma boa partida, sempre é motivo de irritação nos dois clubes. O 1 a 1 de ontem, porém, pôde ser considerado uma exceção à regra.



Na prática, a frustração se reverteu em lição. O jogo, por ter sido o primeiro clássico do ano e válido pela fase de classificação do Baiano, servia mesmo para ajustes dos times rumo às partidas decisivas que terão ao longo de 2014. Ou seja, o aprendizado era o que importava.



Cada erro de passe, chute torto, drible mal feito ou jogada infrutífera, lances que se repetiram demasiadamente ontem, era chacoalhões para que os 22 jogadores em campo soubessem que ainda têm muito o que evoluir na temporada.



Especificamente do lado rubro-negro, valeu o aprendizado de que é preciso ser mais incisivo no ataque ao adversário. O Vitória, superior ao Bahia, dominou as ações na maioria dos 90 minutos. No entanto, se excedeu em toques laterais e lançamentos despretensiosos. Assim, não vinha conseguindo bater a lenta zaga rival.



Quando foi para cima de uma maneira direta, abriu o placar, após jogada de Marquinhos finalizada po Juan.



Àquela altura, o Bahia, do meio para frente, era inerte devido à falta de iniciativa no jogo e pelo erro de escalação de Marquinhos Santos. Sem o armador Pittoni, lesionado, ele colocou, como titular, o volante Uelliton, totalmente fora de forma.



Perdendo, o técnico foi rápido para absorver a lição. No intervalo, pôs o meia Wangler no lugar de Uelliton. Bastou um minuto para a mudança surtir efeito. No começo do segundo tempo, o Bahia foi ao ataque e obteve um escanteio. Após a cobrança, Fahel empatou.



Dali por diante, o jogo transcorreu mais equilibrado. O Vitória seguiu com mais volume, mas sem as facilidades que encontrou na etapa inicial.



Ney Franco até tentou modificar a história, colocando o ágil e goleador William Henrique no lugar do lateral Euller. Juan voltou da meia para sua função de origem. Era a melhor alternativa tática para furar o enfim bem posicionado Bahia.



Pelos equívocos quando da definição dos lances, em especial na hora da assistência final, o Vitória não chegou ao triunfo. Talvez tenha sido melhor assim. Caso tivesse vencido, poderia ter colocado um ilusório "salto alto" que o atrapalharia nos jogos seguintes. O rescaldo do Ba-Vi deixou a indicação dos defeitos que serão preciso melhorar.



Já para o Bahia ficou o esboço de como deve ser a formação do time. E, para os torcedores, a esperança de que, nos próximos Ba-Vis, o futebol apresentado seja um tanto melhor.

