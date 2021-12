Djokovic vence Tsitsipas e conquista Aberto de Dubai

Novak Djokovic ainda está invicto em 2020: o número 1 do mundo conquistou neste sábado, 29, o torneio ATP 500 em Dubai o 79º título de sua carreira, ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4 em 1h17.

Stefanos Tsitsipas, uma estrela em ascensão no tênis masculino (6º no mundo com apenas 21 anos), apresentou uma boa resistência nas trocas, mas não conseguiu fazer nada contra o sérvio, que agora tem 18 vitórias em 18 jogos neste ano.

Em uma partida inicialmente truncada, Tsitsipas foi o primeiro a ser perigoso no serviço do seu oponente, obtendo um break-point em 2-2. Mas o sérvio soube se acertar par ase manter em vantagem.

E quando vencia por 4-3, conseguiu seu primeiro break-point. Uma vantagem decisiva que lhe permitiu vencer o primeiro set em 39 minutos.

O grego foi mais agressivo no segundo set mas não resistiu ao número 1.

Este foi o quinto título do sérvio no emirado, após 2009, 2010, 2011 e 2013, e seu terceiro título do ano, depois da ATP Cup, vencida com a Sérvia em janeiro e o Aberto da Austrália, seu 17º torneio de Grand Slam, em 1º de fevereiro.

Sexta-feira, nas semi-finais, ele suou para eliminar o francês Gaël Monfils (2-6, 7-6 (10/8) e 6-1 ), que chegou a ter um match-point a seu favor.

Já Tsitsipas perdeu sua segunda final seguida em Dubai, após sua derrota para Roger Federer em 2019.

