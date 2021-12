Djokovic vence Berdych e empata final da Copa Davis

Novak Djokovic não decepcionou a torcida sérvia, em Belgrado, e empatou a final da Copa Davis, neste domingo. O tenista da casa superou o checo Tomas Berdych por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/5) e 6/2, e forçou a disputa da quinta e decisiva partida da série melhor-de-cinco jogos na grande final.

Com sua segunda vitória na disputa, Djokovic empatou o duelo em 2 a 2 e salvou a Sérvia. Em caso de derrota, a República Checa fecharia o confronto em 3 a 1. De quebra, o sérvio acumulou sua 24ª vitória consecutiva na temporada - não perde desde a final do US Open, no início de setembro.

Apesar do triunfo de Djokovic, a Sérvia segue em situação menos favorável na decisão. Os checos mantêm o favoritismo porque o último jogo da série envolverá o experiente Radek Stepanek, número 44 do mundo, e o jovem Dusan Lajovic, número 117 do mundo, ainda neste domingo. O sérvio, de 23 anos, disputou sua primeira partida melhor-de-cinco sets na sexta-feira.

O JOGO - Atual número dois do mundo e xodó da torcida sérvia, Djokovic entrou em quadra como grande favorito, mas teve dificuldade para dominar Berdych no set inicial. Com ligeira superioridade, o tenista da casa não conseguia aproveitar as chances concedidas pelo checo. Ao todo, foram nove break points desperdiçados, sendo três deles set points.

Antes de converter uma das oportunidades, Djokovic se irritou e chegou a arremessar a raquete contra o chão, no sétimo game. Em compensação, explodiu em quadra ao faturar a quebra que garantiu o primeiro set. A torcida acompanhou a vibração do seu tenista do país.

A segunda parcial manteve o equilíbrio. Desta vez, foi Berdych quem desperdiçou boas chances. Foram dois break points perdidos. A situação piorou no tie-break quando o checo liderava a parcial e chegou a ter set point. Berdych não apenas desperdiçou suas chances, com erros não forçados, como também permitiu a virada de Djokovic.

Perdendo de 2 a 0, Berdych perdeu volume de jogo no terceiro set. Sem forças, perdeu também seu primeiro game de saque. O sérvio abriu vantagem e não teve problemas para encaminhar o set. No último game, ainda obteve nova quebra, selando a vitória após 2h41min.

