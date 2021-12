Djokovic supera jovem americano e está nas quartas do US Open

O sérvio Novak Djokovic venceu o jovem americano Jenson Brooksby por 3-1 na segunda-feira, 6, e garantiu vaga nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos.

O líder do ranking mundial superou Brooksby, de 20 anos, de virada, com parciais de 1-6, 6-3, 6-2 e 6-2.

Djoko está a apenas três vitórias de um título histórico em Nova York, com o qual conquistaria os quatro Grand Slams na mesma temporada, algo que nenhum tenista masculino consegue há 52 anos.

O próximo rival de 'Nole' será o italiano Matteo Berrettini, sexto cabeça de chave, que o sérvio derrotou na final de Wimbledon em julho.

No último jogo da rodada noturna do US Open na segunda-feira, a grega Maria Sakkari surpreendeu a canadense Bianca Andreescu, sexta cabeça de chave, e venceu por 2-1, com parciais de 6-7 (2/7), 7-6 (8/6) e 6-3.

Sakkari, cabeça de chave 17, enfrentará nas quartas de final a tcheca Karolina Pliskova, número quatro do ranking mundial.

