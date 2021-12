Djokovic supera Griekspoor e vai à terceira rodada do US Open

O sérvio Novak Djokovic, número um do ranking da ATP, passou para terceira rodada do US Open ao vencer nesta quinta-feira, 3, o holandês Tallon Griekspoor em três sets, 6 a 2, 6 a 3 e 6 a 2, em uma hora e 39 minutos de jogo na quadra de Arthur Ashe.

O sérvio, que está a cinco vitórias de completar a façanha de vencer todos os torneios do Grand Slam do ano, teve um desempenho sólido contra Griekspoor, número 121 da ATP.

Na próxima partida, Djokovic vai enfrentar o japonês Kei Nishikori, vice-campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2014, que derrotou o americano Mackenzie McDonald.

O tenista número um do mundo continua assim em busca de sua quarta conquista em Flushing Meadows, com a qual completaria uma série de triunfos em todos os Grand Slams em 2021.

Caso vença novamente, o sérvio vai chegar ao 21º título em um Grand Slam, ultrapassando a marca de Roger Federer e Rafael Nadal, ambos com 20 e que não participam desta edição da competição americana por conta de lesões.

adblock ativo