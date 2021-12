Djokovic perde set, mas reage e avança às oitavas

Depois da queda precoce de Rafael Nadal na noite passada, Novak Djokovic assustou os fãs ao flertar com a "zebra" nesta terça-feira, 11, no Masters 1000 de Indian Wells. O sérvio perdeu seu primeiro set no torneio, diante do colombiano Alejandro Gonzalez, atual 91º do ranking, mas se recuperou e garantiu a vaga nas oitavas de final.

Djokovic fechou o jogo com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1, em 1h37min, após superar os próprios erros e os bons saques do rival no segundo set. Na sequência, o número dois do mundo vai enfrentar o croata Marin Cilic, que avançou nesta terça ao eliminar o espanhol Tommy Robredo por 6/4 e 6/3.

A segunda partida de Djokovic em Indian Wells parecia tranquila quando o sérvio abriu 5/0 no set inicial. Com esforço, Gonzalez venceu seu game de honra na parcial. E só resolveu oferecer resistência na segunda parcial, a partir das falhas do Djokovic. Em uma delas, o colombiano quebrou o saque do favorito, faturou o set e assegurou o empate na partida.

Passado o susto, Djokovic reagiu no terceiro. Desta vez, aproveitou as chances desperdiçadas pelo rival para quebrar logo no segundo game, encaminhando a vitória com maior tranquilidade.

Ainda nesta terça, os espanhóis fizeram bonito na quadra dura de Indian Wells. Feliciano Lopez, Fernando Verdasco e Roberto Bautista Agut venceram seus jogos e avançaram às oitavas. Lopez bateu o casaque Mikhail Kukushkin (1/6, 6/3 e 6/4), enquanto Verdasco superou o francês Richard Gasquet - 7/6 (7/5) e 6/1 - e Bautista Agut venceu o finlandês Jarkko Nieminen - 6/2, 4/6 e 7/6 (8/6).

