Djokovic massacra Stakhovsky e vai às quartas no Catar

O sérvio Novak Djokovic segue arrasador no Torneio de Doha, ATP 250 disputado em quadras duras no Catar. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo avançou às quartas de final ao derrotar o ucraniano Sergyi Stakhovsky, 57º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora e 1 minuto.

O placar da partida foi o mesmo da estreia de Djokovic em Doha, na última terça-feira, quando ele superou o compatriota Dusan Lajovic, mas em 59 minutos. Nas quartas de final, o sérvio terá pela frente o croata Ivo Karlovic, número 27 do mundo, que passou pelo georgiano Nikola Basilashvili (7/6 e 6/3).

Após vencer os três confrontos anteriores diante de Stakovsky, Djokovic até teve o seu saque ameaçado três vezes no primeiro set, mas se safou em todas. E como conseguiu converter dois de quatro break points, fechou a parcial em 6/2.

O segundo set foi mais fácil para Djokovic, que não teve o seu saque ameaçado por Stakhovsky, que só conseguiu confirmar o seu serviço no segundo game. Depois, o sérvio ganhou cinco games seguidos, vencendo o set por 6/1 e o jogo por 2 a 0, avançando às quartas de final do Torneio de Doha.

Já o croata Ivan Dodig, número 89 do mundo, derrotou o alemão Michael Berrer (7/6 e 6/2) e disputará uma vaga nas semifinais com o italiano Andreas Seppi, algoz do brasileiro João Souza.

adblock ativo