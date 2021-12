Djokovic e Tsitsipas farão final em Dubai

O sérvio Novak Djokovic e o grego Stefanos Tsitsipas, os dois principais cabeças de chave do torneio, se enfrentarão na final do ATP 500 de Dubai, após venceram os respectivos duelos válidos pelas semifinais, nesta sexta-feira, 28.

Djokovic, atual número 1 do mundo, se classificou para a decisão ao superar o francês Gaël Monfils (9º) em três sets, 2-6, 7-6 (10/8) e 6-1, numa partida em que precisou salvar três match-points contra.

O sérvio segue invicto na temporada, somando uma 17ª vitória seguida em 2020, e buscará um quinto título em Dubai, após as conquistas em 2009, 2010, 2011 e 2013.

Monfils atravessava grande fase, vindo de 12 vitórias consecutivas no circuito e títulos em Montpellier e Roterdã, mas tropeçou diante da tenacidade do atual número 1 do mundo.

Já Tsitsipas, número 6 do mundo e finalista no ano passado do torneio na cidade dos Emirados Árabes, venceu sua semifinal com mais facilidade, superando o britânico Daniel Evans (37º) em dois sets, parciais de 6-2, 6-3.

O grego buscará seu segundo título seguido, após vencer no último fim de semana o ATP 250 de Marselha.

O ATP 500 de Dubai é disputado em quadra dura e distribui cerca de 3 milhões de dólares em premiação.

