Djokovic e Sharapova avançam no torneio de Indian Wells

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e a russa Maria Sharapova (Nº2) venceram nesta terça-feira suas respectivas partidas do torneio de Indian Wells.

'Nole' superou o jovem búlgaro por Grigor Dimitrov por 7-6 (7/4), 6-1.

Nas oitavas, o sérvio enfrentará o americano Sam Querrey, que teve muito mais trabalho para eliminar o australiano Marinko Matosevic em três sets muito apertados, por 7-6 (7/5), 6-7 (7/9), 7-5.

Querrey foi justamente o último jogador a derrotar Djokovic, no dia 31 de outubro no Masters 1000 de Bercy. O número um do mundo está invicto há 20 partidas.

Em outra partida disputada neste sábado, o francês Jo-Wilfried Tsonga, oitavo cabeça de chave, superou Mardy Fish (Nº32) com parciais de 7-6 (7/4), 7-6 (7/0) e enfrentará nas quartas o canadense Milos Raonic (Nº17), que derrotou o croata Marin Cilic (Nº12) por 3-6, 6-4, 6-3.

No torneio feminino, Maria Sharapova derrotou a jovem espanhola de 20 anos Lara Arruabarrena por 7-5, 6-0 e disputará as quartas de final contra a italiana Sara Errani (Nº6).

No ano passado, Sharapova venceu Errani em dois sets na final de Roland Garros.

- Resultados del martes en Indian Wells:

Simples masculino

Terceira rodada:

Milos Raonic (CAN/N.17) x Marin Cilic (CRO/N.12) 3-6, 6-4, 6-3

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.8) x Mardy Fish (USA/N.32) 7-6 (7/4), 7-6 (7/0)

Novak Djokovic (SRV/N.1) x Grigor Dimitrov (BUL/N.31) 7-6 (7/4), 6-1

Tommy Haas (ALE/N.19) x Nicolás Almagro (ESP/N.11) 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/2)

Sam Querrey (EUA/N.23) x Marinko Matosevic (AUS) 7-6 (7/5), 6-7 (7/9), 7-5

Juan Martín del Potro (ARG/N.7) x Bjorn Phau (ALE) 6-2, 7-5

Carlos Berlocq (ARG) x Kei Nishikori (JAP/N.16) 6-2, 6-2

Andy Murray (GBR/N.3) x Lu Yen-Hsun (TPE) 6-3, 6-2

Simples feminino

Quarta rodada:

Maria Sharapova (RUS/N.2) x Lara Arruabarrena-Vecino (ESP) 7-5, 6-0

Sara Errani (ITA/N.6) x Marion Bartoli (FRA/N.9) 6-3, 6-2

Victoria Azarenka (BLR/N.1) a Urszula Radwanska (POL) 6-3, 6-1

Maria Kirilenko (RUS/N.13) x Agnieszka Radwanska (POL/N.3) 6-1, 4-6, 7-5

Petra Kvitova (TCH/N.5) x Klara Zakopalova (TCH/N.19) 6-2, 6-3

Samantha Stosur (AUS/N.7) x Mona Barthel (ALE) 4-6, 6-2, 6-3

Angelique Kerber (ALE/N.4) x Garbine Muguruza (ESP) 6-4, 7-5

adblock ativo