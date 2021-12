Djokovic derruba Nadal e é campeão em Monte Carlo

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo sagrou-se campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, neste domingo, encerrando a incrível série de oito títulos seguidos do espanhol Rafael Nadal no torneio ao derrotá-lo por 6-2, 7-6 (7/1) na final.

Residente do Principado de Monaco, 'Nole' venceu pela primeira vez 'em casa'. Esta vitória sobre o espanhol no saibro o credencia mais do que nunca como fortíssimo candidato ao título no Grand Slam de Roland-Garros, que começa em maio.

Antes deste domingo, Nadal tinha sido derrotado apenas uma vez em Monte Carlo, em 2003, quando tinha 16 anos e perdeu para argentino Guillermo Coria.

Desde então, o espanhol havia vencido nada menos de 46 jogos seguidos, conquistando oito títulos, mais do que em Roland-Garros, torneio do qual é heptacampeão.

Após ficar fora das quadras por sete meses no ano passado, Nadal caiu para a quinta posição do ranking da ATP e nesta semana mostrou sinais de fragilidade inéditos no saibro, seu piso predileto.

Já Djokovic teve o mérito de dar a volta por cima após ter colocado sua participação em dúvida devido a uma lesão no tornozelo que sofreu no início do mês na Copa Davis.

