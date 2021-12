Djokovic derrota Nadal e conquista o tri no ATP Finals

Pela terceira vez em sua carreira, o sérvio Novak Djokovic conquistou o título do ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Nesta segunda-feira, 11, em Londres, derrotou com facilidade o espanhol Rafael Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 36 minutos, em mais uma final entre os rivais. Na 19.ª decisão entre os dois no circuito profissional, Djokovic agora tem vantagem de 10 a 9 para o atual número 1 do mundo.

Para Nadal, apesar de ainda levar vantagem no confronto direito contra Djokovic (22 a 17) e de ter feito uma temporada incrível com 10 títulos - incluindo o oitavo em Roland Garros e o segundo do US Open -, fica o gosto amargo de seguir sem nunca ter vencido o torneio de Londres que marca o final da temporada.

Nadal, que terminou o ano como o melhor do ranking, teve a temporada enecerrada nesta segunda. Em 2014, ele deve voltar a disputar o Aberto da Austrália, o que não ocorreu este ano pois ainda se recuperava da inflamação nos joelhos. Djokovic, entretanto, tem um importante compromisso já nesta sexta. Junto com a equipe da Sérvia, o número 2 disputa a final da Copa Davis contra a República Checa. O confronto será em Belgrado.

Em quadra, Djokovic mostrou enorme superioridade. Com o serviço nas mãos, largou na frente e deixou Nadal sob pressão logo no segundo game. Sem dar chances, teve um início arrasador e abriu 3/0, colocando o espanhol em uma situação bastante delicada no primeiro set. Mas aí Nadal se recuperou, devolveu a quebra e empatou a parcial em 3/3.

No oitavo game, com 4/3 a favor, Djokovic mostrou que estava mais determinado em quadra e conseguiu nova quebra de serviço em um ponto espetacular. Depois, foi só confirmar o seu saque para ganhar o primeiro set por 6 a 3.

No segundo set, Nadal já se mostrava bastante irritado com seus erros não forçados, algo raro para o estilo de jogo do espanhol. Pressionando e muito confiante em quadra, Djokovic conseguiu uma quebra providencial logo no terceiro game e conseguiu manter a vantagem até o final. Sem achar opções para reverter o placar, apesar de ter salvado dois match-points, Nadal lutava muito, mas não conseguia agredir o sérvio.

