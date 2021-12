Djokovic derrota Ferrer e se sagra campeão em Paris

Novak Djokovic mostrou grande poder de superação neste domingo, 3, para acumular mais um título nesta temporada. Após sair atrás no placar nos dois sets, o sérvio bateu o espanhol David Ferrer por duplo 7/5 e se sagrou campeão do Masters 1000 de Paris, na França.

Com a vitória, Djokovic chegou ao seu segundo título em Paris, ao sexto na temporada e ao 40º na carreira. De quebra, manteve as esperanças de terminar o ano na liderança do ranking. Para tanto, terá que defender o título do ATP Finals, na próxima semana, e torcer por uma queda precoce do número 1 Rafael Nadal.

Ferrer, por sua vez, desperdiçou grande chance de conquistar seu segundo título de nível Masters 1000. O primeiro troféu foi obtido justamente em Paris, no ano passado. O espanhol vinha fazendo grande campanha na competição francesa nesta semana e chegou a surpreender Nadal na semifinal, mas oscilou nos momentos decisivos neste domingo e foi superado na final.

Ferrer e Djokovic protagonizaram dois sets muito semelhantes. O espanhol saiu na frente nas duas parciais ao se impor no saque do sérvio. Mais consistente no fundo de quadra, chegou a ter boas chances para faturar nova quebra, mas desperdiçou as oportunidades, nos dois sets.

Djokovic, por sua vez, foi mais eficiente e aproveitou suas chances, nas duas parciais. Depois de sair atrás, buscou o empate no décimo game quando Ferrer sacava para fechar os sets. E obteve a virada logo na sequência, sacramentando o triunfo em 1h52min de partida.

