Djokovic derrota Berlocq e vai às quartas em Pequim

O sérvio Novak Djokovic garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Pequim ao vencer Carlos Berlocq nesta quarta-feira. Se perdeu um set na estreia diante do alemão Michael Berrer, o cabeça de chave número 1 da competição não teve grandes dificuldades para despachar o argentino em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h14min.

Com cinco quebras de serviço a seu favor, Djokovic não dava chances ao adversário e teve a chance de imprimir um pneu no segundo set, quando sacou em 5 a 0. Foi aí que Berlocq ameaçou reagir e diminuiu para 5 a 3. Mas foi só um susto. O sérvio voltou a quebrar o serviço do adversário e fechou em 6 a 3.

Nas quartas de final, Djokovic enfrentará o austríaco Jurgen Melzer, que surpreendeu o cabeça de chave número 6, Alexandr Dolgopolov, nesta quarta-feira. Em três sets, com parciais de 7/6 (11/9), 2/6 e 6/1, Melzer garantiu sua permanência na competição.

Na outra partida já terminada do dia, o alemão Florian Mayer derrotou o romeno Marius Copil e também avançou às quartas. Em jogo equilibrado, Copil até saiu na frente, mas não conseguiu manter o ritmo e acabou caindo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

adblock ativo