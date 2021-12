Djokovic cobra US$ 650 mil do Governo do Rio por exibição com Guga em 2012

O tenista Novak Djokovic cobra US$ 650 mil (R$ 2,6 milhões na cotação atual) do Governo do Estado do Rio de Janeiro na Justiça. O número 1 do mundo recebeu apenas US$ 450 mil (R$ 1,8 milhão) dos US$ 1,1 milhão (R$ 4,4 milhões) acordados para fazer um jogo de exibição contra o ex-tenista Gustavo Kuerten, em 2012.

O pagamento foi dividido em três parcelas, mas apenas a primeira parte teria sido paga ao sérvio, que iniciou processo em dezembro de 2015 por falta de pagamento. Além da partida com Gustavo Kuerten, Djokovic participou da inauguração de quadras e projetos sociais na capital fluminense.

Procurada pelo Estado de S. Paulo, a secretaria estadual da Fazenda não quis confirmar os valores, mas não negou o débito. "A Procuradoria do Estado está avaliando a ação judicial. Não há previsão para a quitação do débito", informou, por meio de nota.

