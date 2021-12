Djokovic arrasa Tsonga e avança às quartas de final

Novak Djokovic não tomou conhecimento da torcida contra e nem do rival Jo-Wilfried Tsonga neste domingo. O sérvio atropelou o tenista da casa e avançou às quartas de final de Roland Garros, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/1, em apenas 1h29min.

Com a fulminante vitória, o número dois do mundo aumentou a confiança e o favoritismo para tentar desafiar o octocampeão Rafael Nadal em uma eventual final. Se encerrar a hegemonia do espanhol no saibro de Paris, Djokovic vai retomar a liderança do ranking e completar o Grand Slam - títulos dos quatro principais torneios do circuito.

Antes disso, disputará as quartas de final de um Slam pela 20ª vez consecutiva. Seu adversário será o canadense Milos Raonic, que avançou a esta fase em uma competição deste porte pela primeira vez na carreira. Ele derrotou mais cedo o espanhol Marcel Granollers, também por 3 a 0, com triplo 6/3.

Diante da torcida francesa, Djokovic surpreendeu neste domingo ao dominar Tsonga desde o início da partida. O sérvio começou faturando duas quebras de saque e abrindo 5/0 no placar. O segundo set foi menos desequilibrado. O francês chegou a obter uma quebra, insuficiente para ameaçar o rival.

Djokovic continuou controlando o jogo e confirmou 2/0 no placar. E, no terceiro set, o sérvio tratou de acabar com qualquer esperança dos torcedores ao abrir a parcial fazendo 4/0, com duas quebras de saque seguidas. Sem reação, Tsonga não ofereceu resistência e se despediu de Roland Garros.

