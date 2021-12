Djokovic arrasa Melzer e avança à semifinal em Pequim

O sérvio Novak Djokovic passeou em quadra nesta sexta-feira e, sem trabalho, despachou o austríaco Jurgen Melzer para chegar às semifinais do Torneio de Pequim, na China. Em apenas 53 minutos, o cabeça de chave número 1 da competição confirmou seu favoritismo e fechou o confronto em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Além da qualidade de sempre, Djokovic foi preciso nos momentos decisivos, salvando os dois break points que Melzer teve ao longo da partida e aproveitando as quatro oportunidades de quebra a seu favor. O sérvio ainda conseguiu 12 aces para fechar a partida e garantir vaga na semifinal, na qual enfrentará o alemão Florian Mayer.

Mayer também venceu nesta sexta-feira. A vítima foi a surpresa chinesa Ze Zhang, que entrou no torneio como convidado e bateu o cabeça de chave número 5 Richard Gasquet na segunda rodada. Ele, no entanto, não conseguiu manter o bom momento e caiu diante do alemão por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

A outra semifinal terá o francês Jo-Wilfried Tsonga e o espanhol Feliciano Lopez. Cabeça de chave número 3, Tsonga confirmou o favoritismo nesta sexta e não teve grandes dificuldades para despachar o russo Mikhail Youzhny em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/2. Já Lopez venceu o norte-americano Sam Querrey de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.

