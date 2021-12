Divulgada tabela do Baianão 2018; Ba-Vi será em fevereiro

A tabela do Campeonato Baiano 2018 foi divulgada pela Federação Baiana de Futebol (FBF) nesta quinta-feira, 23. A bola começa a rolar a partir do dia 21 de janeiro e tem encerramento em abril.

Confira a tabela completa (arquivo PDF)

Atual campeão, o Vitória estreia em casa contra a Juazeirense no dia 21 de janeiro, às 18h. O Bahia joga mais cedo contra o xará Bahia de Feira, em Feira de Santana, às 16h. O primeiro Ba-Vi ocorre no dia 18 de fevereiro, no Barradão.

Dez clubes participam do campeonato: Vitória, Bahia, Juazeirense, Fluminense de Feira, Jacobina, Jacuipense, Vitória da Conquista, Bahia de Feira, Atlântico e Jequié.

A primeira fase terá apenas o turno de ida, com nove jogos. Já as semifinais e a final terão jogos de ida e volta. Serão 13 jogos até o dia 8 de abril, quando será conhecido o campeão. O último colocado será rebaixado para a Série B.

