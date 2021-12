Divulgada capa da biografia de Acelino "Popó" Freitas

O livro que conta a história do ex-pugilista Acelino "Popó" Freitas teve a capa divulgada nesta terça-feira, 28. Intitulada "Com as Próprias Mãos", a obra foi escrita pelo historiador e jornalista pernambucano Wagner Sarmento e a previsão é que chegue às livrarias no mês de novembro.

O prefácio da biografia foi escrito pelo narrador Galvão Bueno. O livro conta a história do ex-tetracampeão mundial de boxe desde o início humilde na periferia de Salvador até a consagração no esporte.

Um filme sobre a vida de Popó também está sendo preparado, com produção de Walter Salles e Sérgio Machado.

Depois de se aposentar dos ringues, em 2007, o pugilista voltou ao esporte em 2012 quando nocauteou o paulista Michael Oliveira, então com 22 anos. Hoje, aos 38, Popó é deputado federal pelo PRB, após entrar como suplente de Mário Negromonte, nomeado à época como Ministro das Cidades.

