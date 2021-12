Divulgação da sentença de Pistorius é adiada para 6 de julho

A juíza Thokozile Masipa anunciou nesta quarta-feira que a sentença de condenação de Oscar Pistorius pelo assassinato da modelo Reeva Steenkamp será apresentada em 6 de julho - a previsão inicial era de que isso ocorreria na próxima sexta. A confirmação da data foi realizada após três dias de audiências de sentença, com a apresentação de argumentos e testemunhos da defesa e da procuradoria.

A apresentação da sentença de condenação vai concluir a saga legal de três anos de Pistorius, paratleta aclamado, que era visto como uma inspiração para muitos, até matar a modelo antes do amanhecer do dia 14 de fevereiro de 2013, data em que se comemora o Dia dos Namorados na África do Sul.

Pistorius está atualmente sob prisão domiciliar depois de um tribunal de apelações anular uma condenação inicial por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, pela qual cumpriu um ano de prisão. Depois, o tribunal o condenou por homicídio doloso.

Thokozile, que inicialmente absolveu Pistorius pela responsabilidade pelo assassinato no julgamento em 2014, agora vai apresentar um nova sentença contra o paratleta.

Nesta quarta, 15, ele cancelou a proibição de publicação de fotografias de Reeva ferida pelos disparos de Pistorius. O fim da restrição se deu após um pedido do pai da modelo para que as pessoas possam ver as imagens.

O argumento da defesa é que Pistorius, multicampeão paraolímpico e que fez história ao participar dos Jogos Olímpicos de 2012, era um homem amedrontado quando fez os disparos. Ele estava sem suas próteses quando atirou. Em seu depoimento, afirmou que se sentia vulnerável e pensava que havia um intruso na sua residência.

Os promotores acusam Pistorius de ter matado Reeva após uma briga. O promotor defendeu que o atleta paralímpico deve receber a pena mínima de 15 anos, argumentando que ele não havia demonstrado remorso pela gravidade do crime e seu impacto devastador na família de Reeva.

Um juiz pode reduzir a pena mínima de 15 anos por assassinato de acordo com algumas circunstâncias. Enquanto os promotores estão buscando pelo menos 15 anos de prisão para Pistorius, a defesa argumenta que ele deve ser poupado de ficar mais tempo na cadeia e ser autorizado a fazer trabalhos comunitários com crianças.

