Disputa de skate anima torneio de surfe em Itacaré

No mar, os atletas do Mahalo Surf Eco Festival seguem disputando a competição que vale 6.000 pontos para o ranking mundial do WSL Qualifying Series. Mas, em terra firme, uma prancha bem menor também vem fazendo sucesso entre os frequentadores do evento.

É que a praia da Tiririca também tem sido um reduto de skatistas, graças à presença de um bowl (pista em forma de bacia) que acabou de ser revitalizado por uma ação da Edye Extreme CO. Reparo nos buracos, acabamento no cooper e nova pintura foram as ações realizadas pela marca na pista, que está aberta ao público desde terça-feira.

Mas neste sábado, 31, a brincadeira vai ficar um pouco mais séria. A partir das 16 horas, a marca realiza o Best Trick Festival, competição livre que irá premiar um atleta profissional ou amador com um kit de equipamentos e acessórios.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no próprio local, uma hora antes do início do campeonato, com vagas limitadas a 50. "Dependendo do número de atletas, vamos dividir por baterias e o campeonato vai ser de melhor manobra. A premiação está gorda", estimula Santil Rodrigo, responsável pela ação.

O objetivo, ele diz, é valorizar, estimular, e difundir a cultura do skate na Bahia. Ex-presidente da Federação Baiana de Skate e atleta da Mahalo, Rodrigo também irá coordenar a comissão julgadora.

