Disputa da Segundona será uma verdadeira maratona

Depois de uma temporada recheada de times nordestinos, a Série B deste ano, que começa hoje, tem como região predominante o Sul, com seis representantes. Esse cenário de disputa transformou esta Segundona em um torneio marcado pelas longas viagens para as equipes participantes [confira no infográfico abaixo como estão os participantes para a temporada 2016].

Com o rebaixamento de Avaí e Joinville, além do acesso de Londrina e Brasil de Pelotas, o Sul passou a ter o seis equipes, maior numero da região desde que a Série B é disputada por pontos corridos, em 2006. Completam a lista Paraná e Criciúma, que não fizeram boas campanhas no ano passado. Quem mais vai sofrer com o desgaste das viagens e o único representante do Norte do país, o Paysandu.

Somente para as seis partidas no Sul, o Papão vai viajar cerca de 17.200 km. A maior distância de todo o torneio fica para o jogo contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, quando o time de Belém vai encarar uma viagem de mais de 3.300 km. Situação semelhante vai viver o Sampaio Corrêa e o Ceará, clubes que ficam mais ao norte da região Nordeste.

Na busca pelo acesso e apagar a decepção da temporada passada, o Bahia também vai viajar mais do que em 2015. Além dos deslocamentos para encarar o Luverdense, único da região Centro-Oeste, e o Paysandu, que somados chegam a cerca de 2.600 km, o Tricolor vai percorrer 11.900 km para enfrentar os times sulistas.

Na rodada de abertura, hoje à noite, as viagens foram mais curtas. No Serra Dourada, o Vila Nova-GO, campeão de Série C de 2015, enfrenta o Bragantino, que quase caiu no ano passado, enquanto que Oeste e Tupi-MG, ambos do Sudeste, recebem os goianos Atlético e Goiás, respectivamente.

Favorito invicto

Rebaixado mesmo com uma boa recuperação no final, o Vasco entra nesta Série B como principal favorito ao título. Além de ter mantido boa parte do elenco e o técnico Jorginho, o Gigante da Colina, que foi campeão carioca na semana passada, começa a Segundona invicto na temporada. Foram 21 partidas, com 16 vitorias e 5 empates.

Ao lado do Bahia, o Goiás tambem inicia o torneio como candidato a levantar a taça. Bicampeão da Série B, vencendo-a em 1999 e 2012, levou o título goiano e conta com jogadores experientes, como Daniel Carvalho e Léo Lima, e promessas do clube, como Carlos Eduardo. A equipe esmeraldina é comandada por Enderson Moreira, técnico da campanha de 2012.

Esta será a 11ª edição da Segundona no formato de pontos corridos, com 20 clubes participantes. Adotando o mesmo regulamento dos anos anteriores, os quatro primeiros colocados conseguem o acesso à Série A, enquanto os quatro ultimos são rebaixados para à Série C.

