Disputa acirrada e boas ondas abrem sul-americano de surfe em Salvador

A praia de Armação, em Salvador, recebeu a abertura do Billabong Eco Festival, nesta terça-feira, 14. A corrida pelo título sul-americano Pro Junior de surfe foi iniciada com céu azul e boas ondas.

O baiano Marco Fernandez foi a atração do dia para o público presente. Ele passou pelo seu primeiro desafio e se classificou em segundo lugar na bateria, atrás do catarinense Cauê Wood. “Eu entrei com muita vontade na bateria, tanta que até a prancha dava uma prendida nas manobras. Mas, o importante agora era passar. A partir de amanhã (quarta-feira) tenho que vencer porque as baterias passam a ser homem-a-homem”, declarou.



A surpresa do primeiro dia ficou por conta do terceiro colocado do ranking, o capixaba Krystian Kymmerson, que foi eliminado e pode perder a vaga na lista dos quatro surfistas que se classificam para o Mundial Pro Junior da ASP.



Diferente de Krystian Kymmerson, todos os outros favoritos avançaram para as oitavas-de-final, que será disputada nesta quarta, 15. O líder Miguel Pupo e o também paulista Caio Ibelli, quarto colocado, tiveram que competir por duas vezes por não terem feito a inscrição dentro do prazo. Os surfistas perderam a condição de cabeças de chave e tiveram que entrar na rodada inicial, mas vão competir no último dia do Pro Junior masculino na Bahia.



Resultados do dia:

PRIMEIRA FASE:



1.a: 1-Matheus Toledo (BRA), 2-Sidney Guimarães (BRA), 3-Gustavo Sanches (BRA)



2.a: 1-John Max (BRA), 2-Marco Aurelio (BRA), 3-Julio Terres (BRA), 4-Carlo Mario Zapa (PER)



3.a: 1-Gustavo Araujo (BRA), 2-Caio Ibelli (BRA), 3-Kalani Silva (BRA)



4.a: 1-Vicente Romero (BRA), 2-Diego Michereff (BRA), 3-Guillermo Satt (CHL)



5.a: 1-Filipe Braz (BRA), 2-Cristobal de Col (PER), 3-Luel Felipe (BRA)



6.a: 1-Jonathan Busetti (BRA), 2-Miguel Pupo (BRA), 3-Luan Carvalho (BRA), 4-Ian Costa (BRA)



7.a: 1-Willy Correa (BRA), 2-Ícaro Lopes (BRA), 3-Yagê Araujo (BRA), 4-Vinicius Wichrestiuk (BRA)



8.a: 1-Rafael Teixeira (BRA), 2-Samuel Igo (BRA), 3-Bryan Franco (BRA)





SEGUNDA FASE:



1.a: 1-Jessé Mendes (BRA), 2-Marco Aurélio (BRA), 3-Ackean Phillips (JAM), 4-Matheus Toledo (BRA)



2.a: 1-Yan Guimarães (BRA), 2-John Max (RN), 3-Marthen Pagliarini (BRA), 4-Sidney Guimarães (BRA)



3.a: 1-Tamaê Bettero (BRA), 2-Diego Michereff (BRA), 3-Filipe Toledo (BRA), 4-Gustavo Araujo (BRA)



4.a: 1-Caio Ibelli (BRA), 2-Ian Gouveia (BRA), 3-Vicente Romero (BRA), 4-Bruno Lopes (BRA)



5.a: 1-Peterson Crisanto (BRA), 2-Miguel Pupo (BRA), 3-Nathan Brandi (BRA), 4-Filipe Braz (BRA)



6.a: 1-Cauê Wood (BRA), 2-Marco Fernandez (BRA), 3-Jonathan Busetti (BRA), 4-Cristobal Col (PER)



7.a: 1-Yuri Gonçalves (BRA), 2-Samuel Igo (BRA), 3-Willy Correa (BRA), 4-Thiago Guimarães (BRA)



8.a: 1-Rafael Teixeira (BRA), 2-Santiago Muniz (BRA), 3-Krystian Kymmerson (BRA), 4-Ícaro Lopes (BRA)





Confira a programação para os próximos dias:



QUARTA-FEIRA – DECISÃO DO SUL-AMERICANO PRO JUNIOR:



08h - Terceira fase ou oitavas de final do Pro Junior Masculino:



1.a: Jessé Mendes (BRA) x John Max (BRA)



2.a: Yan Guimarães (BRA) x Marco Aurélio (BRA)



3.a: Ian Gouveia (BRA) x Tamaê Bettero (BRA)



4.a: Caio Ibelli (BRA) x Diego Michereff (BRA)



5.a: Peterson Crisanto (BRA) x Marco Fernandez (BRA)



6.a: Miguel Pupo (BRA) x Cauê Wood (BRA)



7.a: Santiago Muniz (BRA) x Yuri Gonçalves (BRA)



8.a: Rafael Teixeira (BRA) x Samuel Igo (BRA)





11h20s - Quartas de final do Pro Junior Masculino



13h - Semifinais Pro Junior Masculino



13h50/14h10 - Intervalo para a Final



14h10 - Final Pro Junior Masculino



14h40 – Cerimônia de Premiação no Pódio





QUINTA-FEIRA, SEXTA E SÁBADO:



Programação do 4 Estrelas Feminino e Pro Junior a ser definida.



