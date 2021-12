Dirigentes do NE pedem suspensão de eleição de vice da CBF

Gustavo Feijó, vice-presidente da CBF para a região Nordeste, e os oito presidentes das federações estaduais - entre eles Ednaldo Rodrigues, da Bahia - daquela região enviaram uma correspondência para a CBF na qual pedem o cancelamento da eleição para a vaga de vice-presidente da entidade, marcada para o próximo dia 16 - quarta-feira da semana que vem.

"Dado o momento delicado em que passa esta Confederação, é prudente que todos os atos sejam tomados com a mais absoluta cautela, evitando-se decisões precipitadas [...] Assim, sem maiores delongas, requer-se o cancelamento da Assembleia Geral agendada para o próximo dia 16/12/2015", diz o documento.

O presidente da FB, Ednaldo Rodrigues, explicou nesta quarta, 9, a situação: "Fui o único que falei no dia da confraternização, discordando desta posição da CBF. Desde a eleição de Marin [José Maria, ex-presidente da entidade], eu me coloquei contrário. Por isso, junto com outros dirigentes, fomos chamados de grupo dos rebeldes. O que for legal nós aprovamos, mas está claro que isso não representa o crescimento do futebol brasileiro".

Na última sexta, 4, a CBF convocou uma eleição para preencher o cargo de vice-presidente que está vago desde que José Maria Marin foi preso, em maio deste ano. Segundo a ala nordestina da confederação, o cargo de Marin ainda não estaria vago.

A CBF escolheu Antonio Carlos Nunes, como candidato a ocupar a vaga que era de Marin. A manobra da CBF é clara: eleger um vice mais velho do que Delfim de Pádua Peixoto, de 74 anos. O estatuto da confederação prevê que, em caso de renúncia do presidente, assume "o vice mais idoso".

