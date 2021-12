Dirigente do COI já está no Rio para acompanhar obras

Gilbert Felli, diretor executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos Olímpicos, já está no Rio para uma visita de sete dias. Nesta quinta-feira, 24, o dirigente tem reuniões a portas fechadas na sede do Comitê Organizador do Rio/2016. Na próxima terça, ele deverá fazer um balanço sobre a vistoria que fará nos preparativos da cidade, mas avisou que não se manifestará antes disso.

A chegada do dirigente do COI ao Brasil ocorre três semanas após a entidade tornar pública uma série de críticas em relação à preparação do Rio para a Olimpíada de 2016. A insatisfação ganhou voz sobretudo através do presidente da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), Francesco Ricci Bitti, que se disse "decepcionado" com o andamento das obras na cidade.

Após as críticas de Bitti, que também é representante junto ao COI de 28 modalidades esportivas do programa olímpico, a entidade anunciou que passaria a atuar "mais próxima" ao Comitê Organizador dos Jogos do Rio, escalando justamente Felli como uma espécie de interventor. Antes previsto para voltar ao Brasil somente em setembro, o dirigente deverá agora fazer visitas mensais à cidade.

