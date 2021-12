Dirigente do Barcelona é destituído após fazer comentário sobre Messi

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira, 13, a decisão de destituir o dirigente Pere Gratacós de seu quadro diretivo. Responsável pelas relações institucionais com a Real Federação Espanhola de Futebol, ele foi retirado do cargo depois de comentários polêmicos sobre Lionel Messi.

"Pere Gratacós foi destituído como responsável de relações institucionais esportivas do Barcelona com a Real Federação Espanhola de Futebol por haver expressado publicamente uma opinião pessoal que não coincide com a da entidade, depois do sorteio das quartas de final da Copa do Rei realizado hoje em Madri", informou o clube.

Mais cedo nesta sexta-feira, Gratacós disse que Messi "não seria um jogador tão bom" se não fosse por alguns de seus colegas, como Neymar, Suárez, Iniesta e Piqué. "Sem os demais jogadores não seria um jogador tão bom, mas é evidente que Messi é o melhor jogador", se manifestou.

De acordo com a nota divulgada pelo Barcelona, a decisão de destituir Gratacós partiu do diretor de esportes profissionais do clube, Albert Soler. Ele próprio será o responsável por assumir as funções do antigo dirigente. Gratacós, por sua vez, seguirá tocando as tarefas que realizava na base do time catalão.

