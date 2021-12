Dirigente do Bahia denuncia política de favorecimento nas divisões de base

Grandes revelações das categorias inferiores do Esquadrão, o volante Feijó e o meia Paulinho estão entre os convocados para a seleção brasileira sub-16, que se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Americano. A dupla é fruto de uma das melhores safras do clube nos últimos tempos. É é o que garante o vice-presidente de esportes amadores e olímpicos do Bahia, José Bonerges.



Em contrapartida ao sucesso, o dirigente se afastou do clube há duas semanas e justifica: “Perdi a motivação porque estão acontecendo coisas erradas na base do Bahia”. Bastante contrariado, ele especifica o maior dos problemas. “Entrei em choque com Newton Mota [coordenador da base] pois ele está dando preferência aos empresários da Antoniu’s”.



Bonerges afirma que os jovens do Bahia, em sua maioria, têm suas carreiras administradas por Rivelino, Terceirinho, Reginaldo e Tiú. “E todos eles trabalham para a Antoniu‘s. A gente trabalha e são eles que saem ganhando”, acusa. Segundo o diretor, a atual gestão das divisões inferiores do tricolor tem uma “política errada de favorecimento”, com a qual ele não quer compactuar.

Além disso, Bonerges acredita que deveria haver um controle maior para que atletas com menos de 16 anos não deixem o clube prematuramente. “Tenho certeza de que, se Mota tiver oportunidade, ele vai fazer como nas outras duas vezes [no início da década de 90 e em 2006]. Vai embora levando todos os jogadores mais talentosos do Bahia”, ataca Bonerges, que diz ter ouvido do presidente Marcelo Guimarães Filho uma promessa de reunião para discutir o assunto. “Nunca aconteceu”, lamenta.



Lugar guardado - Ao saber das acusações do colega, Newton Mota minimizou: “Bonerges está um pouquinho magoado, mas o lugar dele aqui está guardado. O presidente não tem intenção de botar ninguém no lugar”.



O coordenador nega que a Antoniu’s tenha algum privilégio no clube. “A marca do nosso trabalho é o craque. Não importa de onde vem. Temos jogadores de 15 escritórios de assessoria”, rebate ele, que garante que todos os jogadores com mais de 16 anos têm contrato profissional. “Com os menores, não podemos fazer mais nada. Só dar atenção. E é por isso que eles ficam aqui”.



Mota só perde a compostura quando o assunto é a famigerada debandada de atletas da base nas duas vezes em que ele deixou o Bahia. “Em 2006, não se fazia uma viagem na base do clube. Na vez anterior, era o próprio Maracajá que pedia para tirar os garotos do alojamento. Aí, eu, com 13 meses de salário atrasado, tenho proposta, vou pra outro clube e você acha que os procuradores vão querer deixar os atletas aqui? Já esclareci isso, mas vocês insistem”, reclama.

Confiança – Em nota, a assessoria de imprensa do Bahia declarou que a diretoria confia plenamente no trabalho de Newton Mota e que "o compromisso da divisão de base do Bahia é com a qualidade técnica dos atletas, independente de quem os representam". Além disso, afirmou que "as empresas Virtus e a Bahia Soccer, por exemplo, possuem mais jogadores do que a própria Antoniu´s" nas divisões de base do clube.

