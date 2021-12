Um acidente assustou os torcedores que acompanharam a entrega do prêmio da final da A-League, campeonato que conta com clubes da Austrália e Nova Zelândia. O presidente da Federação Australiana de Futebol, Frank Lowy, 84 anos, foi pegar o trofei e tombou para fora do palco, caindo de cabeça no gramado.

Ele recebeu atendimento médico na hora e nada de grave aconteceu com o dirigente.

Confira o vídeo com a queda:

Da redação Dirigente cai de cabeça ao entregar prêmio na Austrália

