Diretor indica saída de Daniel Alves do Barça em 2015

A janela de transferências do futebol europeu está fechada, mas nem por isso especulações, rumores e informações sobre futuras trocas de clube por jogadores deixam de surgir. E, nesta terça-feira, o Barcelona indicou que esta deve ser a última temporada de Daniel Alves no clube catalão.

Em entrevista coletiva, o diretor esportivo Andoni Zubizarreta afirmou que o contrato do lateral-direito brasileiro se encerrará em 2015 e destacou que não há nenhuma cláusula para a sua ampliação, embora tenha garantido que o time esteja satisfeito com a permanência de Daniel Alves.

"Estamos satisfeitos de que esteja aqui e nos apresenta o seu rendimento", disse o diretor esportivo. "As duas partes estão de acordo que se encerra em 2015", acrescentou Zubizarreta. "Não há nenhuma cláusula de ampliação", concluiu.

Nos últimos meses, Daniel Alves teve o seu nome ligado ao Paris Saint-Germain, mas acabou mesmo permanecendo no Barcelona. Apesar disso, o clube se reforçou com o também brasileiro Douglas, que estava no São Paulo, e agora conta com três jogadores para a lateral direita - o outro é Martin Montoya.

Em sua última temporada ou não, Daniel Alves foi titular do Barcelona nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. O time volta a entrar em campo no dia 13 de setembro, em casa, diante do Athletic Bilbao.

