Diretor da FBF que colocou medalha no bolso é demitido

O diretor financeiro da Federação Baiana de Futebol, Jorge Lima, foi demitido e será exonerado do cargo depois de ser flagrado colocando no bolso medalha da premiação do Bahia no domingo, 13. O dirigente repetiu gesto do atual presidente da CBF, José Maria Marin, que em 2012 fez o mesmo na Copa São Paulo, quando era dirigente da Federação Paulista.

O ato de Lima chamou a atenção de torcedores na internet e o vídeo rapidamente se espalhou e virou notícia em todo o país. Depois da repercussão, a FBF não teve como segurá-lo no cargo.

Cinquenta medalhas foram entregues na premiação, mas funcionários do Bahia ficaram sem ela. A FBF vai reparar o erro na noite desta segunda-feira, 14, na festa de premiação para os melhores jogadores do Campeonato Baiano.

