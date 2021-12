Diogo Barbosa elogia Felipão no Palmeiras: 'É tão atualizado quanto nova geração'

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, elogiou nesta terça-feira o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari e o defendeu de possíveis críticas sobre a sua idade. Em entrevista coletiva, o jogador afirmou que o treinador experiente, prestes a completar 70 anos, tem se mostrado muito atualizado no dia a dia assim como outros profissionais mais jovens.

Para Diogo Barbosa, o estilo de trabalho de Felipão é similar ao do antecessor, Roger Machado, 27 anos mais jovem. "Ele não tem diferença para o Roger, que é novo. O Felipão se atualizou muito. Nos treinos dele não tem nada de diferente para a nova geração. As pessoas acham que ele é velho, mas não. Está atualizado. Se não, não teria conquistado tão bons resultados", disse.

Felipão está na terceira passagem pelo clube e completa nesta temporada 36 anos de profissão. "Ele conquistou todos do grupo com esse jeito 'paizão' de ser. O que mais me impressionou é que ele é muito atualizado", afirmou o lateral-esquerdo, que tem sido titular da equipe sob o comando do treinador.

Segundo o jogador, o currículo e a ligação do treinador com o clube são diferenciais em comparação ao trabalho de Roger Machado. "Não é demérito para o Roger, mas o Felipão tem uma história aqui. Isso pesa e tem pesado. Ele sabe mais do que ninguém trabalhar aqui no Palmeiras. Os resultados estão vindo por ele sabe como tudo funciona por aqui", comentou.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde defende a série de sete partidas sem levar gol.

