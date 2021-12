Dinamarca vence Rússia e avança às oitavas da Eurocopa

A Dinamarca se classificou nersta segunda-feira, 21, para as oitavas de final da Eurocopa graças à vitória por 4 a 1 sobre a Rússia, que com esta derrota está eliminada do torneio continental, enquanto a Finlândia, que perdeu por 2 a 0 para a Bélgica, terá que esperar para ver se poderá avançar como um dos melhores terceiros.

Os dinamarqueses abriram uma vantagem de dois gols por meio de Mikkel Damsgaard (38) e Yussuf Poulsen (59), mas o capitão Artem Dzyuba diminuiu para os russos de pênalti (70).

Andreas Christensen (79) tranquilizou a torcida e logo depois Joakim Maehle (82) fechou a goleada que deu a classificação à Dinamarca, segunda colocada com três pontos no Grupo B, que teve a Bélgica como líder isolada, com 9 pontos em três jogos.

Esses resultados também implicam na classificação automática para as oitavas de final de outras cinco seleções: França, Suíça, Suécia, República Tcheca e Inglaterra.

Apesar de terem perdido as duas primeiras partidas do torneio e o seu capitão Christian Eriksen, vítima de um problema cardíaco na estreia contra a Finlândia, os dinamarqueses sabiam que uma vitória, e acima de tudo por mais de um gol de diferença, poderia classificá-los para as oitavas, desde que os finlandeses não pontuassem contra a Bélgica.

Os anfitriões começaram dominando e quase abriram o placar pouco antes de meia hora de jogo, com um chute forte de fora da área de Pierre Hojbjerg que passou rente à trave (29).

A recompensa viria antes do intervalo, quando Damsgaard, também de fora da área, acertou um chute de direita que acabou nas redes da seleção russa (38).

Os dinamarqueses aproveitaram um presente da defesa da Rússia, em uma bola mal recuada de Roman Zobnin que pegou o goleiro Matvey Safonov de surpresa e Poulsen só teve de empurrar para o gol (59).

Apesar do susto do pênalti convertido por Dzyuba, que poderia comprometer a classificação, os dinamarqueses garantiram a vaga com os gols de Christensen (79), que soltou uma bomba de fora da área, e Maehle (82) fechou a conta três minutos depois para o delírio dos 25.000 espectadores no Copenhagen Parken.

