Dinamarca e Finlândia voltam a jogar após desmaio de jogador

O jogo entre Dinamarca e Finlândia pela primeira rodada do Grupo B da Eurocopa foi retomado às 15h30 (hora de Brasília) deste sábado, 12, após o susto provocado pelo mal súbito sofrido em campo pelo meia dinamarquês Christian Eriksen, informou a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU).

>>> Eriksen sofre mal súbito em campo pela Euro; Quadro é estável

O duelo foi interrompido aos 43 minutos, quando Eriksen, de 29 anos, desmaiou no gramado. Durante o atendimento ao jogador, que atua na Inter de Milão, ainda no campo, os médicos tiveram que fazer uma massagem no coração para reanimá-lo. Ele foi levado o principal hospital de Copenhague, onde se encontra "estável" e "acordado", informaram a Uefa e o DBU.

O órgão que comanda o futebol europeu, confirmou pouco depois que "a pedido dos jogadores de ambas equipes, a Uefa concordou em retomar o jogo entre Dinamarca e Finlândia esta noite às 20h30 locais" (15h30).

"Serão disputados os últimos quatro minutos da primeira etapa, depois haverá um intervalo de 5 minutos e depois o segunda tempo", acrescentou a entidade.

O placar era 0 a 0 quando o incidente ocorreu.

adblock ativo