Dilúvio impede Bahia de aproveitar semana livre para treinamentos

Em contrapartida à tristeza pela eliminação precoce na Copa do Brasil, não era tão difícil assim encontrar o lado positivo da derrota. Enquanto o maior rival, Vitória, tem compromissos importantes pela competição nacional, o Bahia teria esta semana inteira para arrumar o time para as decisões.

Porém, as forças naturais agiram contra e, nesta quarta-feira, 14, o grupo do técnico Renato Gaúcho perdeu o que seria o segundo dia de treinos com bola da semana. A chuva castigou o Fazendão, transformando os campos em grandes poças d‘água. Assim como na tarde de terça, os atletas tiveram que ficar na academia reforçando a musculatura.

Completo - Para a partida de volta das semifinais do Campeonato Baiano, diante do Bahia de Feira, em Pituaçu, neste domingo, 18, o treinador Renato Gaúcho pode comemorar a chance de escolher o que tem de melhor. Com os retornos de Rodrigo Gral, que estava machucado, e do zagueiro Alison, após suspensão, todos os jogadores estão à disposição.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quinta-feira, 15, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo