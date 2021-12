"Dilma, pede pra sair', diz Durinho após ganhar luta no UFC

Após derrotar Alex Cowboy com uma chave de braço no UFC Rio 6 do último sábado, 21, o pupilo de Vitor Belfort, Gilbert Durinho encerrou sua entrevista no octógono mandando um recado para a presidente: "Dilma, pede pra sair!". O grito ainda teve a tradução do intérprete em seguida: "Dilma, ask to leave!"

O lutador venceu sua décima luta na carreira de virada no terceiro round e usou a oportunidade para manifestar politicamente contra Dilma.

Gilbert não foi o único a se manifestar contra os políticos. O primeiro a inflamar o público foi Leandro "Buscapé" Silva, com uma bandeira do Brasil nas mãos, pediu para os brasileiros levantarem o punho direito e criticou o que os políticos tem feito com o país.

