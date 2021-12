Dilma participa de primeiro evento teste do Maracanã

A presidente Dilma Rousseff viaja neste sábado, 27, para o Rio de Janeiro para participar, a partir das 18h, do primeiro evento teste do Maracanã, estádio que receberá três partidas da Copa das Confederações, em junho deste ano, e sete da Copa do Mundo de 2014, incluindo as finais das duas competições. Dilma, acompanhada de cerca de 8 mil funcionários que trabalharam nas obras do estádio, acompanhados de suas famílias, assistirá à partida entre Amigos de Bebeto e Amigos de Ronaldo Fenômeno.

Segundo o governo do Rio de Janeiro, o evento teste, fechado ao público, vai utilizar 30% da capacidade da arena, que poderá comportar até 78.838 pessoas quando estiver pronto. No total, foram investidos R$ 808,4 milhões na obra, sendo metade por meio de financiamento do BNDES. A inauguração oficial do novo Maracanã ocorre no dia 2 de junho, com um amistoso entre Brasil e Inglaterra.

Neste sábado, os organizadores pretendem verificar equipamentos e instalações para que possam fazer os ajustes necessários para o funcionamento pleno do estádio, que terá sua importância ampliada com a recepção das cerimônias de abertura e encerramento dos jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

A presidente embarca na Base Aérea de Brasília às 16h e chega ao Aeroporto Santos Dumont às 17h30. A previsão, de acordo com a Presidência, é que Dilma embarque de volta a Brasília às 21h, chegando por volta das 22h30. Ela não tem compromissos oficiais no domingo.

