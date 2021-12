Dilma inaugura a Fonte Nova nesta sexta-feira

Em cerimônia restrita apenas a membros da imprensa, autoridades e convidados, a presidente Dilma Rousseff inaugura nesta sexta-feira, 5, a Arena Fonte Nova. O governador da Bahia, Jaques Wagner, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo também participam do evento, com início marcado para as 10h.

Salvador é a terceira cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 a ter o estádio inaugurado, depois de Fortaleza (Castelão) e de Belo Horizonte (Mineirão).

Todos os eventos contaram com a presença da presidente, que já disse que estará nas 12 inaugurações dos estádios que estão sendo construídos ou reformados para a Copa.

Mudanças de datas - A data de inauguração da praça esportiva sofreu três mudanças, duas delas pela impossibilidade da presença de Dilma Rousseff.

Primeiramente, o evento ocorreria em 29 de março, aniversário de Salvador, mas como a data batia com o fim de semana da Páscoa, foi antecipado para o dia 18. A nova data coincidiu com a cerimônia de posse do papa Francisco, e a inauguração foi cancelada.

A essa altura, o jogo entre Bahia e Vitória, que ocorreria no dia 31, foi postergado para 7 de abril. Por motivos de agenda, Dilma não poderia estar em Salvador no dia da partida, o que forçou a antecipação da inauguração, em ato solene, para sábado, 6.

As obras da Fonte Nova começaram em junho de 2010 e incluíram a demolição do antigo estádio, reconstrução da arena e construção de edifício garagem.

O estádio, com capacidade para 50 mil pessoas, receberá seu primeiro jogo no domingo, um Ba-Vi, pelo Campeonato Baiano 2013. Para esta partida, entretanto, apenas 40 mil bilhetes foram colocados à venda.

