Dilma homenageia seleção por Copa das Confederações

Brasília - A presidente Dilma Rousseff recebeu na tarde desta segunda-feira, 2, em Brasília, a Seleção Brasileira de futebol e levantou a taça conquistada na Copa das Confederações, em junho.

Ao erguer o troféu, Dilma reclamou do peso. "A da Copa do Mundo é mais pesada ainda", disse o técnico Luiz Felipe Scolari à presidente, segundo os profissionais de foto e imagem que registraram o momento.

Além de Felipão, estiveram presentes no encontro vários jogadores e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin. O atacante Neymar, maior destaque da seleção, não compareceu, porque na manhã de terça-feira vai passar por uma revisão, no Rio de Janeiro, da cirurgia que fez para a retirada das amígdalas.

No sábado, feriado da independência no Brasil, os brasileiros vão enfrentar a seleção da Austrália em amistoso em Brasília. O dia, no entanto, também será marcado por manifestações populares, que eclodiram em junho e chegaram a levar cerca de 1 milhão de pessoas às ruas de todo País.

