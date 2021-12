Dilma dá o pontapé inicial na Arena Pernambuco

A inauguração do último dos seis estádios para a Copa das Confederações aconteceu na tarde desta segunda-feira, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. Assim como aconteceu com as cinco sedes anteriores, o evento contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, que, inclusive, deu o pontapé inicial na Arena Pernambuco.

Ao lado do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, Dilma caminhou pelo gramado da Arena Pernambuco, deu o primeiro chute no centro do campo e ainda marcou um gol simbólico. Ela ergueu a camisa do Náutico e as bandeiras do Santa Cruz e do Sport, os três principais clubes do futebol pernambucano.

Depois disso, as autoridades deixaram o gramado e foi disputada a primeira partida da Arena Pernambuco. Foi um amistoso entre os operários que trabalharam na construção do estádio, que teve capacidade de público reduzida, apenas com amigos e familiares dos funcionários da obra - serviu, porém, como o evento-teste inicial do local.

O amistoso entre os funcionários teve apenas um gol, marcado pelo encarregado de serviços gerais José Carlos de Santana Silva. Depois do jogo, ele foi cercado pela imprensa e comentou sobre a alegria de fazer parte da história da Arena Pernambuco. "É muita emoção. Quase não tenho palavras para descrever", revelou o operário.

O segundo evento-teste da Arena Pernambuco acontece já nesta quarta-feira, quando será realizado um amistoso entre o Náutico e o Sporting Lisboa, de Portugal. Depois disso, o estádio será entregue para a administração da Fifa, que fará os preparativos necessários para receber os três jogos programados pela Copa das Confederações.

Erguida ao custo de R$ 532 milhões, sendo R$ 400 milhões de financiamento do BNDES, a Arena Pernambuco tem capacidade para 46 mil torcedores. Por causa do atraso nas obras, o estádio chegou a correr risco de ser excluído da Copa das Confederações - ficaria apenas para a Copa de 2014. Mas a construção foi acelerada e acabou no limite do prazo.

A Arena Pernambuco receberá três jogos na Copa das Confederações, competição que acontecerá de 15 a 30 de junho. Serão todos da primeira fase: Espanha x Uruguai, Itália x Japão e Uruguai x Taiti. Depois, também será palco de mais cinco partidas na Copa do Mundo de 2014, sendo quatro da fase de grupos e uma das oitavas de final.

Antes da Arena Pernambuco, os outros cinco estádios da Copa das Confederações já tinham sido inaugurados: Castelão (Fortaleza), Fonte Nova (Salvador), Maracanã (Rio), Mineirão (Belo Horizonte) e Estádio Nacional (Brasília). As outras seis sedes da Copa do Mundo de 2014 têm previsão de entrega das obras até dezembro deste ano.

