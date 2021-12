Dillashaw nocauteia Renan Barão e mantém cinturão

O brasileiro Renan Barão foi derrotado na noite deste sábado, 25, por TJ Dillashaw por nocaute técnico, mantendo o cinturão do peso-galo (até 61 kg) com o americano. Essa é a segunda vez que ele perde para o norte-americano.

No início, Barão tentou dar ritmo a luta, partiu para cima do americano e ameaçou levar o duelo para o chão, mas foi atingido no rosto. Dillashaw usou o boxe para atingir Barão. O brasileiro foi golpeado diversas vezes no rosto.

Em alguns momentos, Dillashaw perdeu o equilíbrio, mas ele se recuperou. No quarto round, o americano aproveitou o cansaço de Barão e deu uma sequência de socos em seu rosto, acabando com a luta.

Barboza

Outro brasileiro a entrar no octógono, Edson Barboza venceu o americano Paul Felder. O duelo usou técnicas de Muay Thai e o resultado foi definido pelos juízes. Barboza feriu o olho, mas manteve o controle da luta. O principal golpe dele foi o chute rodado.

Confira o momento crucial da revanche entre Dillashaw e Barão:

