Diego Pombo será o árbitro da final da Copa Governador

O Vitória da Conquista e o Jacobina decidirão o título da Copa Governador do Estado 2016 neste domingo, 20, às 16h (horário da Bahia), no estádio Lomanto Junior, em Vitória da Conquista. Na quarta-feira, 16, o árbitro Diego Pombo foi o sorteado para apitar o duelo.

No primeiro confronto da final, no domingo passado, 13, o Bode saiu na frente e abriu 2 a 0 de vantagem contra o Jegue da Chapada, no estádio José Rocha, em Jacobina.

O sorteio foi realizado na sede da Federação Bahiana de Futebol (FBF), que contou com a presença de Wilson Paim, o presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (Ceaf-Ba), representantes da FBF, Josenilton Cerqueira e Ana Paula Laranjeira, além dos árbitros Diego Pombo Lopez e Emerson Ricardo de Almeira Andrade.

Vitória da Conquista x Jacobina (jogo de volta) - Estádio Lomanto Junior, Vitória da Conquista

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistente 01: José Carlos Oliveira dos Santos

Assistente 02: Carlos Eduardo Bregalda Gussen

4º árbitro: Bruno Nogueira Prado

adblock ativo