Diego Hypolito fatura ouro no solo em etapa da Copa do Mundo de ginástica

Diego Hypolito voltou a brilhar na disputa do solo neste sábado, 2. Após levar a medalha de ouro na etapa de Doha da Copa do Mundo, no fim de semana passado, ele repetiu o feito em Cottbus, na Alemanha. Em sua melhor apresentação da temporada até agora, ele obteve a nota 15,466.

Assim, superou o esloveno Rok Klavora, que levou a medalha de prata, com a nota 14,866, e o ucraniano Oleg Verniaiev, com 14,833. A final do solo contou com outro brasileiro na disputa. Ângelo Assumpção ficou na sexta colocação, com a nota 14,066.

"[Estou] Muito feliz! Estava super nervoso antes da competição! Mas consegui me controlar na hora e consegui fazer minha melhor série deste ano! Me ajudando a conseguir o ouro! Hoje completo minha 62ª medalha em Copas do Mundo! Não tenho como agradecer a quantidade de pessoas que me incentivam! Deus, obrigado!", comemorou Hypolito, nas redes sociais.

Com a boa nota, o ginasta brasileiro confirmou a fase positiva. Nas eliminatórias, ele já havia obtido a nota 15,250, mantendo a regularidade já vista em Doha. Na etapa do fim de semana passado, ele fez 15,400 nas eliminatórias e 15,175 na final.

Ainda que as etapas da Copa do Mundo não tenham o mesmo nível de dificuldade de competições como Mundial e Olimpíada, Hypolito se credencia com mais este ouro a favorito a brigar por vaga na final e até no pódio nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto.

Depois de subir ao lutar mais alto do pódio neste sábado, Hypolito poderá ter outra conquista no domingo, quando disputará a final do salto. Nas eliminatórias do aparelho, o brasileiro foi o quinto melhor.

