Diego Costa sofre lesão e preocupa Atlético de Madrid

O técnico Diego Simeone poderá sofrer uma importante baixa para o duelo do Atlético de Madrid contra o Malaga, domingo, em mais uma rodada decisiva do Campeonato Espanhol. Diego Costa, artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão muscular e virou dúvida para o fim de semana.

O atacante teve constatada nesta sexta-feira a lesão no músculo femoral da perna direita, o que praticamente o deixará de fora da partida contra o Malaga, em casa. O Atlético precisa vencer para manter as boas chances de título. Com 88 pontos, o time tem três pontos de vantagem para o Barcelona. A diferença, contudo, será colocada em jogo na última rodada, quando as duas equipes se enfrentarão no Camp Nou.

O Atlético confirmou a lesão sofrida pelo brasileiro naturalizado espanhol, mas não deu detalhes sobre o tratamento. Informou apenas que Diego Costa ficou fora das atividades desta sexta, sem descartar a presença do atacante no domingo e nem estipular um período de recuperação.

Mesmo assim, é grande a chance de Diego Costa não entrar em campo no domingo. Ainda que apresente boas condições, Simeone deve poupar o atacante, por causa dos próximos jogos decisivos da equipe. Depois de decidir o título nacional com o Barcelona, caso os dois times vençam suas partidas neste fim de semana, o Atlético disputará a final da Liga dos Campeões, no dia 24, contra o rival Real Madrid.

adblock ativo