Diego Costa será julgado por pisão em rival no clássico com o Liverpool

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta quarta-feira que denunciou o atacante Diego Costa por conta de um pisão dado no defensor Emre Can, do Liverpool, na vitória do Chelsea da última terça, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. O lance passou desapercebido pela arbitragem, mas foi flagrado pelas câmeras de tevê.

"Diego Costa foi denunciado pela FA por conduta violenta após um incidente em campo que não foi visto pela arbitragem, mas foi pego pelo vídeo. A acusação é em relação envolvendo o atacante do Chelsea e Emre Can, do Liverpool, que aconteceu no minuto 12 da segunda partida de semifinal da Copa da Liga Inglesa", apontou a entidade em comunicado.

Diego Costa se mostrou nervoso durante todo o tempo em que esteve em campo diante do Liverpool, se envolvendo também em confusões com Skrtel. No lance em questão, o brasileiro naturalizado espanhol deixou a sola da chuteira na canela de Can em uma jogada próxima à lateral.

O atacante terá até 18 horas desta quinta-feira, no horário inglês, para responder à acusação. Se for considerado culpado, pode pegar três jogos de suspensão. Isso o deixaria de fora das partidas contra Manchester City, Everton e Aston Villa, todos pelo Campeonato Inglês.

