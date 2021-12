Diego Costa teve uma tarde descontrolada neste sábado, 12. Em partida que o Chelsea perdeu para o Everton por 2 a 0, o brasileiro levou uma entrada dura do jogador Barry e partiu para cima dele, mordendo o pesoço do jogador. O juiz deu cartão vermelho ao brasileiro naturalizado espanhol.

Antes disso, aos 10 minutos de jogo, Diego Costa ainda discordou de um cartão amarelo e cuspiu nos pés do árbitro. A derruta eliminou o time inglês jogador brasileiro se irritou com o árbitro, que deu cartão amarelo logo aos dez minutos de jogo e cuspiu nos pés do juiz.

A derrota eliminou o Chelsea da Copa da Inglaterra.

Da redação Diego Costa morde jogador e é expulso na Inglaterra

