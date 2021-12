Diego Costa marca e Atlético de Madrid bate o Elche

O Atlético de Madrid segue sua perseguição ao Barcelona no Campeonato Espanhol e, neste sábado, venceu mais uma partida na competição. Mesmo fora de casa, a equipe derrotou o Elche por 2 a 0, com gols de Koke e Diego Costa, e se igualou na ponta da tabela ao rival catalão, que, no entanto, ainda atua na rodada.

O resultado levou o Atlético aos 40 pontos, mesmo número do Barça, que enfrenta o Athletic Bilbao no domingo. No dia 15, a equipe madrilenha voltará a campo pelo Espanhol para pegar o Valencia, em casa. Já o Elche estacionou nos 17 pontos com a derrota, em 11.º, e pegará no dia 13 o Levante, fora de casa.

O Atlético de Madrid teve muita dificuldade para conseguir a vitória neste sábado e só conseguiu o resultado no segundo tempo. Aos 17 minutos, David Villa decidiu arriscar de longe e o goleiro só espalmou. A zaga não conseguiu afastar e Koke aproveitou para tocar para o gol.

Atrás no placar, o Elche foi para cima e o Atlético aproveitou para selar a vitória. Aos 29, Diego Costa recebeu ótimo lançamento e, de frente para o goleiro, tocou para selar o placar. Foi o 15.º gol do jogador em 15 rodadas do Espanhol, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, artilheiro da competição com 17.

adblock ativo