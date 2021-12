Diego Costa marca, Atlético goleia e garante vaga

Na véspera daquela que pode ser sua primeira convocação para a seleção espanhola, o atacante Diego Costa voltou a ser protagonista pelo Atlético de Madrid nesta quarta-feira, 6. O atacante perdeu um pênalti, mas se redimiu em seguida e marcou o último gol da goleada por 4 a 0 sobre o Áustria Viena, no Vicente Calderón, que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com 100% de aproveitamento, o Atlético é líder disparado do Grupo G, com 12 pontos, sete à frente do Zenit, segundo colocado. Com isso, os espanhóis também já garantiram a primeira colocação da chave, com duas rodadas de antecipação. O Porto é o terceiro colocado, com quatro pontos, enquanto o Áustria Viena vem na lanterna, com um.

Em ótimo momento na temporada, o Atlético de Madrid foi para cima no início do jogo e marcou o primeiro aos 11 minutos. Após escanteio batido pela direita e bate-rebate na área, o brasileiro Miranda chutou para o gol. Aos 25 minutos, Diego Costa cruzou da direita e Raúl Garcia cabeceou para marcar o segundo.

Ainda no primeiro tempo, os madrilenhos aumentaram, com outro gol brasileiro. Adrian López recebeu da direita, bateu e parou no goleiro, mas no rebote Filipe Luís tocou para a rede. Aos 30 minutos, Diego Costa parou em Lindner em cobrança de pênalti, mas sete minutos depois o brasileiro naturalizado espanhol bateu colocado, da entrada da área, para fechar o placar. Ele está bem cotado para estar na lista de Vicente del Bosque para dois amistosos da Espanha, contra Guiné Equatorial e África do Sul, nos próximos dias 16 e 19.

Sem muitas pretensões, o Atlético volta a campo pela Liga dos Campeões diante do Zenit, na Rússia, no próximo dia 26. No mesmo dia, o Porto recebe o Áustria Viena no Estádio do Dragão.

